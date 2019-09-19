"فيتو" روسي صيني يفشل مشروع قرار لمجلس الامن بشأن ادلب السورية

2019/09/19 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]استخدمت روسيا والصين حق النقض [الفيتو] في مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لمنع تمرير مشروع قرار حول الوضع بمحافظة إدلب السورية، تقدمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا،

وفي كلمة أمام أعضاء المجلس، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مشروع القرار البلجيكي حول وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في إدلب، قائلا إن وظيفته [مشروع القرار] هي تحميل روسيا المسؤولية عن سقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب و"إنقاذ الإرهابيين من الهزيمة النهائية".وحظي المشروع بدعم 12 دولة عضوا بمجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبلجيكا، والكويت، وساحل العاج، وبيرو، وبولندا، وجمهورية الدومينيكان، وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، فيما امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.

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