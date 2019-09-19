2019/09/19 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9c-d2oUfKnw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عالية نصيف: عبد المهدي سيوقع اتفاقية مهمة مع الصين بمجال التسليح) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عالية نصيف: عبد المهدي سيوقع اتفاقية مهمة مع الصين بمجال التسليح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).