4000 فلاح في ديالى يعود لعمله الزراعي بعد منع الاستيراد

2019/09/19 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الزراعة، أن قرار إيقاف استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية أدى لعودة أكثر من 4 آلاف مزارع إلى مزاولة عملهم الزراعي في محافظة ديالى.

الزراعة: إيقاف استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية أعاد أكثر من 4 آلاف مزارع إلى مزاولة عملهم الزراعي في محافظة ديالى

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "إيقاف استيراد المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية أعاد أكثر من 4 آلاف مزارع إلى مزاولة عملهم الزراعي في محافظة ديالى، مبينة أن "إغلاق الحدود أمام استيراد المحاصيل الزراعية خلال الأشهر الماضية أعطى دفعة قوية للقطاع الزراعي في المحافظة التي تتميز بوجود مساحات واسعة للإنتاج الزراعي في مناطق متفرقة".

اقرأ/ي أيضًا: تعرف على المحاصيل والمنتجات التي حقّق فيها العراق اكتفاءً ذاتيًا

أوضحت الوزارة أن "الفلاحين عادوا إلى زراعة أراضيهم بعد منع الاستيراد وتقديم الدعم اللازم لهم من قبل وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن "قرار منع الاستيراد الصادر من وزارة الزراعة أدى إلى تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة وامتصاص البطالة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للفلاحين والمزارعين في مختلف المحافظات والتي أدت بدورها إلى تحقيق تنمية زراعية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".

وعلى مدى العاميين الماضيين حقق العراق اكتفاءً ذاتيًا من عشرات المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية، إذ أعلنت الزراعة في أواخر آذار/مارس إنهاء جميع الاستعدادات اللازمة لتسويق محصول الحنطة، وسط توقعات أن يغطي إنتاجها الذي سيصل إلى أربعة ملايين طن حاجة البلاد للعام الحالي.

كما أعلنت وزارة الزراعة في بيانات رسمية متفرقة تابعها "ألترا عراق" عن اكتفاء العراق من المحاصيل التالية: السمك، البرتقال، الخضراوات، بيض المائدة، الذرة الصفراء، الطماطم، الثوم، البصل، التمر، القمح المحلي.

وفي أيلول/سبتمبر الحالي توقعت وزارة الزراعة، إنتاج 600 ألف طن من الأرز في موسم 2019، فيما أشارت إلى أن المساحة المزروعة تشمل 645 ألف دونم.

اقرأ/ي أيضًا:

تعرف على المحاصيل والمنتجات التي حقّق فيها العراق اكتفاءً ذاتيًا

بعد الحنطة ومحاصيل أخرى..



العراق بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4000 فلاح في ديالى يعود لعمله الزراعي بعد منع الاستيراد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4000 فلاح في ديالى يعود لعمله الزراعي بعد منع الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).