تربية الانبار توعز لملاكاتها التعليمية المنسبة الى كردستان بالعودة لمدارسها.. وتهدد المتخلفين عن التنفيذ “وثيقة”

2019/09/19 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اوعزت مديرية تربية الانبار الى ملاكاتها المنسبة الى اقليم كردستان بالالتحاق بمدارسهم جراء الحاجة الفعلية للكوادر التعليمية في المناطق المحررة.وهددت المديرية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يتخلف عن تنفيذ الامر الاداري الصادر عنها.

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