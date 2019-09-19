مسرور بارزاني ينفي دعم “شخص” لتأسيس حزب ووعوده بتعيين المواطنين

2019/09/19 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الاعلامي لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، الانباء التي تناقلتها مواقع اعلامية في الاقليم.

وجاء في بيان المكتب الاعلامي لبازاني انه في الوفت الذي تنهمك فيه حكومة اقليم كوردستان باتخاذ افضل الاجراءات لتقديم الخدمات للمواطنين، تقوم عدد من وسائل الاعلام اللامسؤولة بالعمل بالاتجاه المعاكس بخلق ونشر الاخبار المضللة وخصوصا يسعون خلط اسم رئيس حكومة الاقليم بهذه الجهود غير المبررة.

واضاف انه خلال هذه الحملة وفي اخر محاولة لهم طرحوا اسم شخص على اساس انه سيؤسس حزبا وتم منحه وعودا بتعيين الناس، مبيا ان هذه الاخبار باكملها نابعة من خيال مريض ومدعاة للاسف ان تكرس امكانيات كوردستان المادية والبشرية في مؤسسات مضللة غير مهنية.

وتابع البيان ان هذه المحاولات تبذل لعرقلة عملية الاصلاح والادارة التي بدأت بها كوردستان والتي خلق الامل لدى المواطنين نتيجة للقرارات التي تسير نحو مستوى من العدالة في القطاعات التربوية والصحية والتقليل من الروتين والسيطرة على الايرادات.

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