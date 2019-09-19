فدعم: تعيين سفير بلا لغة ولاخدمة في دولة عظمى بضغط من جهة سياسية

2019/09/19 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة حسن فدعم، اليوم الخميس، عن تعيين سفير في دولة {عظمى} لا يملك اي مؤهلات لشغل هذا المنصب.

وقال فدعم في حديث تلفزيوني: "صدر امراً لتعيين سفير في احد الدول العظمى وهي كما معروف خمس دول لم يخدم في السلك الدبلوماسي يوماً واحداً ولا يملك لغة أجنبية وفي دولة عظمى تربط العراق بها مصالح كبيرة".



واضاف أن "السبب وراء تعيينه هو ترشيحه من قبل جهة سياسية وسوف يعلن عنه وتعرفون من هو"، مبيناً أن "وزير الخارجية لم يوافق عليه وفرض على الوزير بحجة أنهم سيرسلون معه مجموعة خبراء ومستشارين لمساعدته".



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