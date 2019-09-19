صرف أكثر من 31 مليار دينار لمتضرري الإرهاب

2019/09/19 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي، اليوم الخميس، الاحصائيات الاخيرة التي رصدتها لجنة تعويض الممتلكات المتضررة من الارهاب لسنة2019 في العراق.

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