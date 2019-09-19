خاص: جهود حثيثة مازالت تبذل من شخصيات ومؤسسات رسمية لحل مشكلة نادي الطلبة قبل إبلاغ الاتحاد الاسيوي بقرار لجنة التراخيص

2019/09/19 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص:جهودحثيثةمازالتتبذلمنشخصياتومؤسساترسميةلحلمشكلةناديالطلبةقبلإبلاغالاتحادالاسيويبقرارلجنةالتراخيص

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