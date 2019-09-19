اللواء 17 بالحشد يطهر مطارا وقريتين وصولا إلى الحدود العراقية السعودية (صور)

2019/09/19 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 17 في الحشد الشعبي، الخميس، من تطهير مطار وقريتين في صحراء الأنبار جنوب الطريق الدولية المحاذية مع محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وصولا إلى الحدود السعودية العراقية.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 17 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تطهير مطار الطبعات وقرية النهيدين والبو علوان وصولا الى الحدود العراقية السعودية.وأضاف، ...

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