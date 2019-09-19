2019/09/19 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج في البرزخ ما بين اليقظة والنوم أحس بصوت باب الشقة يُفتح.انها هي طبعا، فليس غيرها من يملك المفاتيح.تَناوَمَ أكثر، طمعا في قبلة الإيقاظ الصباحية.وعندما فتحت عليه باب غرفة النوم هبَّ تيار خفيف من هواء بارد أجفله لكنه لم يمد بدا ليتغطى بالملاءة القطنية، وشعر إنه يشبه قطا قد أفسده الدلال.كانت هي تحاول أن تسير على رؤوس الأصابع، غير أن كعب الحذاء الجديد كان حادا في الإعلان عن نفسه رغم الحيطة المؤنثة.......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حكمت الحاج - حارة عظم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حكمت الحاج - حارة عظم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).