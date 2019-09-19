2019/09/19 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم أألـألـشالشمس تخـتختفي الشمستحت رذاذ المطرفي الأماسي الرماديةوتفتح الكراسة المدرسية وتقرأ أبجدية الصلاة والسجودجثة طافية فوق نهر الجنون قصف فعالية مقصلة منفضة هراوة جسد منهكأكل أطرافه قلم مشلول مكسور مذعور مدعوممباع أشلاء جيش شجرة تعليق صحفي فيالق مسيرة صواريخ قذيفة حريق دبابة منجنيق سيف قبيلة فصائل أسلحة بيان تصريح تنديد دم رصاصة مظاهرة صلاة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - تصفيف أولي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - تصفيف أولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).