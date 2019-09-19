2019/09/19 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، بتوطين رواتب أكثر من 2000 منتسب في الألوية 313 و314 و315 في قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن لجنة خاصة من مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي باشرت، اليوم، أعمالها لتوطين رواتب أكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مالية الحشد تباشر بتوطين رواتب 2000 منتسب بثلاثة ألوية في سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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