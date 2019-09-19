2019/09/19 | 20:40

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الكعبي يبحث مع وزير الخارجية التشيكي التعاون المشترك في عدة مجالات

بحث نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ،الخميس، مع وزير الخارجية

التشيكية تسهيل منح سمات الدخول " الفيزا " للعراقيين سيما الطلبة و

الاقتصاديين ورجال الأعمال منهم ، لافتا الى ان السلطتين التشريعية

والتنفيذية تتجهان كفريق واحد نحو استقطاب الشركات العالمية

وتذليل كل العراقيل التي يُمكن ان تواجه القطاع الخاص و

المستثمرين . جاء ذلك خلال لقاءه وزير الخارجية التشيكي توماش بيتر شيتشك " برفقة

نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية د حسن المسعودي ، وعضو لجنة

الصحة والبيئة د داليا فرهاد ، اضافة الى حضور سفير العراق لدى التشيك

سندس عمر علي " . ودعا الكعبي بيتر لزيارة العراق برفقة رجال اعمال واقتصاديين ،

للإطلاع عن قرب على فرص الاستثمار الموجودة في بغداد والمحافظات وعقد

الاتفاقيات التي من شانها الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين

، مشيرا الى ان السوق العراقية تشهد استقرارا وانفتاحا كبيرا

يتيح لعقد شراكات طويلة الأمد في شتى المجالات خاصة في قطاع التعليم

العالي " توأمة الجامعات " والاقتصادي وإعمار المدن المحررة ، فضلا عن

المساهمة في بناء وتاهيل الطرق والجسور والسدود .

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