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شرطة الديوانية تعتقل اربعة متهمين بمواد قانونية مختلفة


شرطة الديوانية تعتقل اربعة متهمين بمواد قانونية مختلفة
2019/09/19 | 20:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة الديوانية تعتقل اربعة متهمين بمواد قانونية مختلفة

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