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شاهد بالفيديو.. مع المواطن مع ناجي ستار | الخدمات في العاصمة بغداد | ضيف | السيد ماجد الساعدي


شاهد بالفيديو.. مع المواطن مع ناجي ستار | الخدمات في العاصمة بغداد | ضيف | السيد ماجد الساعدي
2019/09/19 | 20:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: jpX6FjPCRPw

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