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الولايات المتحدة تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف ليحضرا أعمال الجمعية العامة الأممية


الولايات المتحدة تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف ليحضرا أعمال الجمعية العامة الأممية
2019/09/19 | 20:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الولايات المتحدة تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف ليحضرا أعمال الجمعية العامة الأممية

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