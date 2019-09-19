2019/09/19 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي مع وزير الخارجية التشيكية تسهيل منح سمات الدخول ” الفيزا ” للعراقيين سيما الطلبة و الاقتصاديين ورجال الأعمال منهم ، لافتا الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تتجهان كفريق واحد نحو استقطاب الشركات العالمية وتذليل كل العراقيل التي يُمكن ان تواجه القطاع الخاص و المستثمرين .ودعا الكعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يبحث في التشيك تسهيل منح الفيزا للعراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يبحث في التشيك تسهيل منح الفيزا للعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).