وزير الخارجيّة يبحث في اتصال هاتفي مع أبو الغيط المُشكلات التي تتعرّض لها بعض البلدان العربيّة

2019/09/19 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع أمين عامّ جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط جُهُود الجامعة العربيّة في تعزيز العمل العربيِّ المُشترَك، وترسيخ مبدأ التضامُن إزاء التحدّيات، والمُشكلات التي تتعرّض لها بعض البلدان العربيّة.وأعرب الحكيم في اتصال هاتفيّ تلقاه وزير الخارجيّة من أمين عامّ جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط عن ترحيب العراق […]

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