2019/09/19 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، دعم قيادة عمليات الرافدين للواقع الأمني في منفذ الشيب الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان” ان قائد عمليات الرافدين اللواء علي دبعون التقى الضباط في مديرية منفذ الشيب حيث أكد دعم قيادة العمليات الثابت والساند لتوفير الأمن وحماية منفذ الشيب الحدودي والعاملين فيه وتأمين الطريق الرابط بين المنفذ ومحافظة ميسان وتعزيزها بالسيطرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تؤكد دعم قيادة عمليات الرافدين للواقع الأمني في منفذ الشيب الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تؤكد دعم قيادة عمليات الرافدين للواقع الأمني في منفذ الشيب الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).