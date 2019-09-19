2019/09/19 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية الى أمطار بأعلى من معدلها قادمة الى العراق.وقال المتنبئ الجوية صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “نموذج المناخ الموسمي CFS التابع لوكالة {نوا} الامريكية يتوقع في تحديثه لهذا اليوم الى فرص أمطار أعلى من المعدل في بعض مناطق شمال البلاد خلال شهر تشرين الأول / اكتوبر المقبل”.وبين ان بداية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمطار قادمة للعراق بأعلى من معدلها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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