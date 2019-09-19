2019/09/19 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الخميس مع وزير الخارجية التشيكية توماش بيتر شيتشك تسهيل منح سمات الدخول ” الفيزا ” للعراقيين سيما الطلبة و الاقتصاديين ورجال الأعمال منهم.ولفت في بيان تلقته وكالة صدى ، الى ان “السلطتين التشريعية والتنفيذية تتجهان كفريق واحد نحو استقطاب الشركات العالمية وتذليل كل العراقيل التي يُمكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يبحث تسهيل منح “الفيزا” للراغبين في الذهاب الى التشيك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يبحث تسهيل منح “الفيزا” للراغبين في الذهاب الى التشيك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يبحث تسهيل منح “الفيزا” للراغبين في الذهاب الى التشيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).