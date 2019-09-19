2019/09/19 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرشد الايراني اية الله علي خامنئي يوم الاربعاء اصحاب المواكب والهيئات الحسينية في العراق، بحسب ما افادته وسائل اعلام ايرانية رسمية.

وقال خامنئي خلال اللقاء “أتقدّم لكم يا أصحاب المواكب في أيام الأربعين بالشكر من أعماق قلبي ونيابة عن الشعب الإيراني لما تبذلونه من أقصى حدود الكرامة والمودّة، وأيضاً من الشعب العراقي العظيم والمسؤولين العراقيين الذين مهّدوا الأرضية وبسطوا الأمن ومن العلماء ومراجع العراق العظام”.

وتفيد مصادر مطلعة ان خامنئي استقبل اليوم 1200 صاحب موكب وعضو هيئة حسينية في العراق تم توجيه دعوة رسمية لهم للتباحث حول تحضيرات زيارة اربعينية الامام الحسين.

يذكر ان السلطات العراقية قد قررت الغاء رسوم تأشيرة الدخول عن الزائرين الايرانيين القاصدين كربلاء لتأدية مراسم زيارة الاربعينية مع موعد انطلاقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي لأصحاب المواكب في العراق: اشكركم لما تبذلونه من اقصى حدود الكرم) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي لأصحاب المواكب في العراق: اشكركم لما تبذلونه من اقصى حدود الكرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).