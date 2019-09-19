اعتقال متهمين بقضايا القتل والإرهاب في منفذ الشيب الحدودي

2019/09/19 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الخميس، دعم قيادة عمليات الرافدين الثابت بتوفير الأمن وحماية منفذ الشيب الحدودي

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