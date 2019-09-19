وديع السرغيني - بناء حزب الطبقة العاملة المستقل.. مهمة نضالية بعمق طبقي واضح

2019/09/19 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_السرغيني بالرجوع لأحوال اليسار المغربي ومتابعة أوضاعه المتردية، حيث ما زالت الطبقة العاملة تفتقد لحزبها المستقل، وما زال اليسار المغربي في مجمله يقتات من جميع النظريات اليسارية المختلفة، القريبة إلى هذا الحد أو ذاك من نظرية التغيير الاشتراكية..ولعل هذا اليسار، بجميع توجيهاته المختلفة ـ الثورية والإصلاحية ـ ممّن تقف معارضة لسياسة الدولة وللنظام القائم..وقف مشدوها ومنبهرا أمام تصريحات زعماء وقادة حزب "النه......

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