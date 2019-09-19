السماوة يخطف تعادلا ثمينا من الزوراء في مستهل مشوارهما في دوري الكرة

2019/09/19 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]فرض نادي السماوة، التعادل السلبي 0-0 على مضيفه الزوراء في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الاول من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ولم يتمكن فريق النوارس من زيارة شباك السماوة بالرغم من الفرص التي اتيحت له، لكنه لم ينجح في ترجمتها الى اهداف خاصة مع الصلابة الدفاعية التي ظهر عليها السماوة طيلة دقائق المباراة، لتنتهي سلبية من دون اهداف.يذكر ان الدوري الممتاز في موسمه الجديد، انطلق امس الاربعاء، باقامة 6 مباريات، حيث فاز الشرطة على الحدود 2-1 وتغلب القوة الجوية على أمانة بغداد 2-1 وتعادل النجف مع الكهرباء 2-2 وفاز القاسم على النفط 1-0 وتغلب نفط الوسط على الديوانية 3-1 وفاز الكرخ على الصناعات الكهربائية 3-2.

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