صفحة مقربة من الصدر تشن هجوما على انصاره

2019/09/19 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نشرت صفحة "صالح محمد العراقي" المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، منشورا لاعتصام خرج به بعض من انصار التيار الصدري، واصفة الخطوة بـ "الاعتصام مدفوع الثمن".

جاء ذلك في منشور للعراقي على "الفيسبوك"، اليوم، " قال فيه: "اعتصام مدفوع الثمن، لا انتم منا ولا نحن منكم، بقاؤكم في السجون افضل من حريتكم المؤذية، لا غفر الله لكم".وخرج بعض من معتقلي التيار الصدري، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بشمولھم بامتيازات السجناء السياسيين، وقاموا باعتصام مفتوح امام الھيئة السياسية للتيار الصدري الواقعة بمنطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

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