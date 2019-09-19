مسرور بارزاني يجتمع بالحلبوسي في دهوك

2019/09/19 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في محافظة دهوك.ووصل الحلبوسي الى دهوك مساء اليوم الخميس للمشاركة في تخريج اول دفعة من طلبة الجامعة الأمريكية بدهوك.وتأتي زيارة الحلبوسي الى اقليم كردستان،بعد يوم من زيارة مماثلة أجراها الرئيس برهم صالح وعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع […]

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