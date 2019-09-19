مفتشية الصحة لـ

2019/09/19 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد معاون المفتش العام لوزارة الصحة اسامة العوادي، اليوم الخميس، ان مكاتب المفتشين تعمل ولكن بدون نشر للغسيل وعملها وفق مبدأ الرقابة الاستباقية

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