هذا ما قاله مايك بومبيو بعد لقائه بولي عهد الامارات

2019/09/19 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أنّ بلاده تعمل على تشكيل "تحالف" في الخليج ضد ايران ولتحقيق ما سماه باحلال الامن في المنطقة.

وأوضح

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