2019/09/19 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالله الخربيط : نرفض قرار الحكومة الاقتراض من الصين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Oe3ymwi7Dm8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالله الخربيط : نرفض قرار الحكومة الاقتراض من الصين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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