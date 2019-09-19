2019/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- } أفادت أنباء بإستقالة مدرب فريق الزوراء لكرة القدم، حكيم شاكر.ولم تتأكد هذه الأنباء حتى الآن لكنها ترددت بعد ساعات من تعادل الزوراء أمام السماوة 0-0 في أول مباريات الفريقين في الدوري الممتاز للموسم 2019 – 2020.وتأتي هذه النتيجة المخيبة لآمال جماهير النوارس عقب خسارة الفريق من نظيره الشرطة بهدف دون رد في مباراة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن إستقالة مدرب الزوراء حكيم شاكر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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