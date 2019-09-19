2019/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلعب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي بعد قليل {العاشرة مساءً} مباراته الاولى في الدوري الاوربي أمام أف سي أستانا الكازخستاني على ملعب اولد ترافولد لحساب المجموعة الثانية عشر.

ادناه البث المباشر للمباراة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأستانا في الدوري الاوربي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وأستانا في الدوري الاوربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).