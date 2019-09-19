بوكيتينو يعلن خطته لتحسين مستوى توتنهام

2019/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الخميس إنه يتعين على فريقه التحسن للحفاظ على تقدمه خلال المباريات والتعامل بشكل أفضل مع مختلف المواقف بعد أن فرّط الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في تقدمه 2-صفر مرتين في آخر ثلاث مباريات خاضها.

وتقدم توتنهام 2-صفر على غريمه آرسنال في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في وقت سابق هذا الشهر كما فرّط توتنهام في تقدمه بالنتيجة ذاتها أمس الأربعاء في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا على ملعب أولمبياكوس اليوناني ليكتفي بالحصول على نقطة التعادل.وقال المدرب الأرجنتيني إن المشكلة لا تتعلق بذهنية الفريق بل بالقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة خلال المباريات بهدف ضمان اقتناص النقاط الثلاث.وأضاف بوكيتينو للصحفيين قبل التوجه بعد غد السبت لملاقاة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز "نحتاج إلى التحسن في جميع الجوانب، نريد أن نتحسن في مثل هذه المواقف … أعني خلال التقدم أمام آرسنال وأولمبياكوس، أعتقد أننا لا نتحدث عن المهارة أو كفاءة الأداء بل عن نوع من إدارة المواقف بشكل أفضل، قبل بضعة أشهر خاض توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا ولم نتحدث عن ذهنية الفريق، أشاد بنا الجميع لأننا تأهلنا للنهائي، نحتاج للوصول إلى آلية معينة تناسب التعامل مع كل منافس".وحقق توتنهام الفوز أربع مرات في آخر خمس مواجهات أمام ليستر في الدوري الإنجليزي وتفوق في آخر ثلاث مباريات لكن بوكيتينو يشعر بالقلق من فريق المدرب بريندان رودجرز الذي يملك هو الآخر ثماني نقاط بعد خمس مباريات هذا الموسم.وقال بوكيتينو: "نعرف بعضنا البعض جيدًا في الدوري الممتاز، ليستر فريق جيد جدًا ويملك مجموعة لاعبين مذهلين، بعد تتويج ليستر بلقب الدوري أعادت الإدارة بناء الفريق، واليوم يقدم ليستر أداء رائعًا مع بريندان رودجرز وهو مدرب رائع أعرفه جيدًا".



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