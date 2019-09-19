2019/09/19 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JfjIEPQq7gA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون يشكون من الاختناقات المرورية في شارع علوة الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون يشكون من الاختناقات المرورية في شارع علوة الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).