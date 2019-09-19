2019/09/19 | 21:58

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اتحاد الصحافة الرياضية خالد جاسم يرفع دعوى قضائية ضد رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود بتهمة الاساءة و التشهير للصحفيين الرياضيين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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