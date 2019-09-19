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سورية: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

العالم الاسلامي سوريا

سورية: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

الخميس 19 سبتمبر 2019 - 21:37

إطلاق صاروخ من منظومة سورية للدفاع الجوي

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الخميس، بإسقاط الدفاعات الجوية للجيش السوري طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وتحدثت القناة عن سماع دوي انفجارات جنوب شرق مدينة جرمانا بريف دمشق، وسط أنباء عن تصدي الجيش لهدف معاد، فيما ذكرت لاحقا أن هناك "أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا".

انتهى.ص.هـ.ح.

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