2019/09/19 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وفاته في السعودية، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 83 عاما.وقال المحامي منير بن صالحة إن جثمان بن علي سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس.وكان بن صالحة قد أعلن، الجمعة، أن بن علي نُقل إلى مستشفى في السعودية، بعد تدهور حالته الصحية.وأوضح حينها لإذاعة “موزاييك”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الرئيس التونسي المخلوع بن علي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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