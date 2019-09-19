حرب الطائرات المسيرة.. انباء عن إسقاط طائرة مجهولة في ريف دمشق

2019/09/19 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنقلت وكالة الأنباء السورية، مساء الخميس، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة فوق بلدة عقربا بالريف الجنوبي الغربي للعاصمة دمشق.

وبحسب مراسل الوكالة هناك ”أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق”.

#عاجل ||#سانامراسل التلفزيون :أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق #عقربا بريف دمشق

— سانا عاجل (@SanaAjel) September 19, 2019

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