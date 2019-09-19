2019/09/19 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: يس عراق تواجه الزراعة في العراق جملة معوقات وضعت الفلاحين في حالة من اليأس والاحباط نظرا لتعدد أوجه الاهمال الحكومي في دعمها وتوفير مستلزماتها.تظاهرة فلاحية في المثنى حملت مطالب عدة الى الحكومة، ابرزها الشكوى من واقع الدعم المقدم للمزارعين ووقف الاستيراد وحماية المنتوج المحلي.وقال مزارعون متظاهرون لمراسل “يس عراق” إنهم على استعداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير لـ”يس عراق” الزراعة تستغيث: فلاحون بلا دعم .. واراض بلا مياه.. ومنتوج محلي في مواجهة الاستيراد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير لـ”يس عراق” الزراعة تستغيث: فلاحون بلا دعم .. واراض بلا مياه.. ومنتوج محلي في مواجهة الاستيراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).