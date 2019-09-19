القوات الأمنية تدمر وكرين ودراجة الية وتعثر على مخلفات حربية لداعش شمال شرق عكاشات

2019/09/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الحربي ،اليوم الخميس، تدمير وكرين ودراجة الية،

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