الاعلام الامني: تدمير أوكار وأسلحة لداعش شمال شرق عكاشات

2019/09/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن تدمير أوكار واسلحة لداعش بعملية امنية شمال شرق عكاشات.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بتوجية من قياده العمليات المشتركة ، نفذت قوه من الفرقة الآلية الثامنة ضمن قياده عمليات الجزيرة وجهازالمخابرات الوطني عملية تفتيش عن مخازن اسلحة للإرهابيين شمال

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