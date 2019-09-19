2019/09/19 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن منع بيع عقار قيمته نصف مليار دينار بالتزوير في منطقة الوزيرية.وقال المكتب في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بالتعاون مع الدوائر المختصة تم منع بيع عقار في منطقة الوزيرية ببغداد قيمته نصف مليار دينار من قبل شخصين عن طريق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية توقف بيع عقار قيمته نصف مليار دينار بواسطة التزوير وكالة خطوة برس.

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