2019/09/19 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السوداني: لدينا 8 ملايين تحت خط الفقر والحل إصلاح النظام الصحي في البلاد

قال النائب محمد شياع السوداني، إن قانون الضمان الصحي من القوانين

المهمة للدولة والمجتمع وهو الأساس في إصلاح النظام الصحي في العراق

بما يؤمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بجودة وعدالة.وأكد السوداني في بيان، وجود ثمانية ملايين مواطن عراقي دون خط الفقر،

مشددا على ضرورة اعفاء الأسر ممن هم دون خط الفقر والمشمولين بشبكة

الحماية الاجتماعية من دفع الاشتراك مع وجوب معرفة نوع الخدمة المقدمة

لهم.وأضاف، أن مشروع القانون الضمان الصحي لم يبين وجهه نظر الحكومة على

الرغم من انها مهمة جدا، داعيا وزارة الصحة الى ضرورة الاطلاع عليها،

كونها تؤسس الى نظام صحي يمتد سنوات وسيحدد الأسعار والأدوية والنفقات

والأقساط.

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