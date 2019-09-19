2019/09/19 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت هيئة المنافذ الحدودية القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء واخر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان” انها تمكنت من القاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء وفق المادة (32 ق .ع) 14لسنة 2018 اختلاس أموال الدولة من قبل مكتب جهاز المخابرات في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.[…]

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