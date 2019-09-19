سامي الذيب - صندوق العجائب: موانع الطعام عند المسيحيين 1

2019/09/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب نواصل هنا المقالات عن موانع الطعام عند اليهود والمسيحيين والمسلمين، وسنتكلم اليوم عن موانع الطعام عند المسيحيين.ولن نتكلم عن الخمر الذي كرسنا له مقالات سابقة موسعة.الإلغاء شبه الكامل لموانع الطعامتم إلغاء موانع الطعام إلى حد كبير من قِبل المسيحيين.وقد بدأ هذا بمقولة السيد المسيح في أنجيل مرقص الفصل السابع15.ما من شيء خارج عن الإنسان إذا دخل الإنسان ينجسه.16.ولكن ما يخرج من......

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