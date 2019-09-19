2019/09/19 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة السابعة: القطاع الانشائيغازي الصوراني......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غازي الصوراني - اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة السابعة: القطاع الانشائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غازي الصوراني - اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام الحلقة السابعة: القطاع الانشائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).