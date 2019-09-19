2019/09/19 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الاتحاد العراقي لكرة القدم، مُلزماً بإنزال الطلبة الى دوري الدرجة الاولي بسبب عدم اكمال “الانيق” لملف التراخيص للمشاركة في الدوري الممتاز.وابلغت لجنة التراخيص، اتحاد الكرة بإن رخصة مشاركة اندية الشرطة والزوراء في دوري ابطال آسيا، ستثسحب وسيتم فرض غرامة مالية على اتحاد الكرة تقدر بـ5 ملايين دولار وايضاً احالة اتحاد الكرة الى لجنة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة مُلزم بإنزال الطلبة الى الدرجة الاولى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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