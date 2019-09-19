2019/09/19 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان هتم القبض على شقيق النائب كاظم الصيادي.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إنه “تم القاء القبض على علي الصيادي، شقيق النائب كاظم الصيادي بعد صدور أمر قبض بحقه وفق المادة 459 من قانون العقوبات”.وأضاف ان “الصيادي حاليا في مركز شرطة العزيزية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



القاء القبض على شقيق النائب كاظم الصيادي وكالة خطوة برس.

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