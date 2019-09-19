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ثورة شعبية ضد السيسي

كارتات فيديوية

ثورة شعبية ضد السيسي

الخميس 19 سبتمبر 2019 - 21:53

يتحدث الفيديو عن دعوات للتظاهر للمطالبة برحيل السيسي، كما يتضمن إجراءات الحكومة لمواجهة هذا التحرك الجماهيري إعلامياً وأمنياً وسياسياً

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