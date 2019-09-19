زيادة منحة النازحين العائدين إلى مليونين و 500 ألف دينار

2019/09/19 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة كشف عضو لجنة الهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، حسين نرمو، الاربعاء (18 ايلول 2019)، عن توجه لزيادة منحة النازحين العائدين الى مناطقهم الاصلية الى مليونين ونصف المليون دينار.وقال نرمو، في تصريح صحفي، إن “اللجنة اجتمعت مؤخراً مع وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى لمناقشة البرنامج الذي وضعته الوزارة لاعادة …

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